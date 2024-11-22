Kazancını bakın nereye yatırıyormuş! Oğuzhan Koç 'Bence en mantıklısı...' diyerek açıkladı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de Demet Özdemir ile görkemli bir törenle nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. 8 ay içerisinde boşanma kararı alan ünlü çiftin ayrılığı uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

Özdemir'in ardından özel hayatıyla dikkat çeken Oğuzhan Koç şimdilerde güzel oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisi ile sık sık el ele görülen Oğuzhan Koç şimdi de yatırımlarıyla gündeme geldi.

Kıbrıs'tan ev aldığı öğrenilen ünlü isme 'Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyor?' diye soruldu.

'BENCE EN MANTIKLISI...'

Oğuzhan Koç; 'Çok bilmediğimiz şeyler yapmıyorum aslında. İmkanım oldukça gayrimenkul almaya gayret ediyorum. Biraz araba seviyorum. O da tam bir yatırım sayılır mı bilmiyorum. Bence en mantıklısı gayrimenkul almak, ev almak, ofis almak... Ben oralardan yana kullanıyorum tercihlerimi' dedi.