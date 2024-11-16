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Kazancını gayrimenkule yatırıyor! Simge Sağın yeni evi için kesenin ağzını açtı! Değeri tam tamına...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 07:36
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'Aşkım Olayım' şarkısı ile Galatarasay taraftarının gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Simge'nin adı zaman zaman yıldız futbolcu Icardi ile anılıyor. Konserlerinde Icardi'nin gol sevincini yapan ünlü ismin konserlerinden kazandığı parayı nereye yatırdığı ortaya çıktı.

Kazancını gayrimenkule yatırıyor! Simge Sağın yeni evi için kesenin ağzını açtı! Değeri tam tamına...

Dillere pelesenk olan şarkıları, cesur sahne tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın'ın adı zaman zaman yıldız futbolcu Icardi ile anılıyor.

'Aşkın Olayım' şarkısıyla müzik listelerini kasıp kavuran ünlü şarkıcı yaz konserlerinin ardından durmak bilmeden konser maratonuna hızla devam ediyor.

Tüm yaz boyunca neredeyse tüm Türkiye'yi gezen şarkıcı konserlerini hiç ara vermeden sürdürüyor. Ünlü ismin konserlerinden kazandığı parayı nereye yatırdığı da ortaya çıktı.

simge

DEĞERİ TAM TAMINA...

Ünlü şarkıcının Anadolu yakasında oturduğu siteden 20 milyon TL değerinde bir ev daha satın aldığı iddia edildi. Söylentilere göre ünlü isim evin tadilatını yaptırarak geçtiğimiz günlerde evine yerleşti.

SİMGE 2

Şarkının lüks evini kendi zevkine göre dekore ettiği de konuşuluyor.

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Simge Sağın
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