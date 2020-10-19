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Kazım Yücel’den muhtarlara: “Bize her türlü sorunlarınızı iletebilirsiniz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

İyi Partili Kazım Yücel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kazım Yücel’den muhtarlara: “Bize her türlü sorunlarınızı iletebilirsiniz”

İyi Partili Kazım Yücel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Yücel, " Başarılı çalışmalarınızda her zaman yanınızdayız. Bizlere her türlü sorunlarınızı iletebilirsiniz." dedi.
İyi Partili Kazım Yücel, Türk Demokrasinin temel taşı olan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Yücel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ile yönetiliyor. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru ile seçme ve seçilme hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırı bir durum teşkil etmediği sürece bütün vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkı vardı. Kendinde seçilme imkanı gören herkes başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere milletvekilliği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği gibi alanlarda aday olabilir. Bunların hepsi kutsal olmakla beraber yerelde en önemli seçilme alanı ise muhtarlardır. Muhtarlar, Türkiye Cumhuriyetimizin temel taşıdır. Kalkınmanın yerelden başladığı dünyada, muhtarlar ülkelerine en temel noktadan hizmet eden kesimdir. Yani muhtarlar Türkiye Cumhuriyeti Demokrasisinin vazgeçilmez temel taşıdır. Bu nedenle Demokrasimizin temel yapı taşı olarak devletimiz ve milletimiz adına özveriyle çalışan kıymetli muhtarlarımıın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Başarılı çalışmalarınızda her zaman yanınızdayız. Bizler hep iyilerin yanındayız. Bizler hep iyilerle beraberiz. Bu ülkeye iyi bir şeyler bırakmak ve iyi bir şeyler yapmak isteyenlere desteğimiz sonsuzdur. O nedenle bizlere her türlü sorunlarınızı iletebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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