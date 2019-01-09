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Keanu Reeves’i kocası sanan ünlü isim kim?

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SİNEMA TV  | 09.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

Ünlü film “Bram Stoker's Dracula” hakkındaki çarpıcı gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı.

Son dönemde John Wick serisiyle kariyeri inanılmaz bir yükselişe geçen Keanu Reeves, katıldığı The Talk programında 27 yıllık sırrı ortaya çıkardı.

Keanu Reeves’i kocası sanan ünlü isim kim?

27 yıllık sır ortaya çıktı

27 yıllık sır ortaya çıktı
Keanu Reeves’in rol aldığı, usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın 1992 tarihli filmi Bram Stokers' Dracula'daki rol arkadaşı Winona Ryder o filmdeki bir sahne yüzünden Reeves’e 27 yıldır kocam diye sesleniyormuş.
Romanya'da çekilen filmin düğün sahnesinde , yönetmen Francis Ford Coppola'nın gerçek bir rahibe görev verdiğini anlatan 54 yaşındaki Reeves, o tarihten sonra Winona Ryder'ın kendisine "kocam" diye hitap ettiğini söyledi. İşi biraz daha abartan Winona Ryder'ın zaman zaman "filmdeki evlilik yıldönümlerini kutlayan" telefon mesajları gönderdiğini de belirtti.
The Talk'un sunucusu Carrie Anne Inaba, ünlü aktöre "Perdede her şeyi yaptınız. Buna 1992 yılında Drakula filminde Winona Ryder ile evlenmek de dahil. Duyduğuma göre o sahnede gerçek bir rahip görev almış yani siz aslında Ryder ile evlisiniz" dedi.
Keanu Reeves de buna gülerek "Bu Winona'nın anlattığı" diye yanıt verdi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında Winona'ya gerçekten inanmıyorum. Ama yönetmen Francis Ford Coppola, o sahnede gerçek bir rahibin yer aldığını ve bütün o törenin gerçeği uygun bir şekilde gerçekleştiğini söylemişti" diye konuştu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Winona Ryder, o sahne yüzünden Keanu Reeves ise evli olduklarını söylemişti. Keanu Reeves ve Winona Ryder, Drakula'nın yarnı sıra A Scanner Darkly, The Private Lives of Pippa Lee ve son olarak geçen yıl Destination Wedding adlı filmde birlikte kamera karşısına geçti.
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Bram Stoker's Dracula Keanu Reeves The Talk Francis Ford Coppola Winona Ryder

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