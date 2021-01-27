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Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu

27.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 47 yıldır kesintisiz enerji üretimini sürdüren Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 2020 yılında ekonomiye 450 milyon dolar katkı sundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban HES, hizmete girdiği 27 Ağustos 1974'ten 2020 yılına kadar yaklaşık 272 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirdi.

Kurulduğunda Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 20'sini tek başına karşılayan Keban HES, 1950'lerde Hirfanlı ve Sarıyar barajlarıyla büyük baraj inşaatı tecrübesini kazanmış Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev tesis olma özelliğini taşıyor.

Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra göl çevresinde oluşan mesire alanlarıyla da bölgede sosyal hayata katkıda bulunan Keban Barajı, son yıllarda balık üretimiyle de ekonomiye önemli katma değer sağlamaya devam ediyor.

8 üniteyle 2020'de 5 milyar 93 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapan Keban HES ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sağladı.

Keban Barajı'na su sağlayan havzalara bol yağış düşmesi halinde 2021 yılında enerji üretiminin yaklaşık 8 milyar kilovatsaate yükselmesi bekleniyor.

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