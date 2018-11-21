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Keçi, yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Filipinler'de bir keçinin yavrusu yarı insan yarı domuz olarak doğdu. Görenleri endişeye düşüren manzara köy halkının büyük panik yaşamasına neden oldu. Çünkü 'mutant şeytan' olarak adlandırdıkları yavrunun köylerine uğursuzluk getireceğini düşünüyorlar.

Yarı domuz yarı insan olan bebeği tüm köyün görmeye geldiğini söyleyen Josephine Repique de yavrunun ne olduğu hakkında kimsenin fikir sahibi olmadığını anlatarak tüm köyün durumu korkuyla karşıladığını söyledi.

Keçi yavrusu panik yarattı! Gören gözlerine inanamadı

Filipinler'deki Sultan Kudarat isimli çiftlikte doğum yapan keçi, köyün panik yaşamasına neden oldu. 2 Kasım'da sezaryenle doğum yapan keçinin yavrularını gören çığlık çığlığa bağırdı.
Ters giden bir durum olduğu doğum esnasında anlaşılmış olsa da o manzarayla karşı karşıya kalmak garipliğin ne olduğunu gözler önüne serdi.
Heyecanla doğumu bekleyen çiftçi bebeği gördüğünde şoke oldu. Keçinin dünyaya getirdiği bebek ne bir türe aitti ne de eşi benzeri olan bir canlıydı.
Yarı domuz yarı insan olan bebek sadece çiftçinin değil köylülerin de panik yaşamasına neden oldu. Köyde hızla yayılan haber, görüntülerin dünyanın dört bir yanına ulaşmasına da vesile oldu.
Hem kendi endişelerini hem de köyündeki insanların endişelerini dile getiren Josephine Repique,'Tüm komşular evimize geldi. Dünyaya gelen yavrunun ne olduğu hakkında kimse fikir sahibi değil. Ancak o bir keçi değil. Bu herkesi korkuttu. Hepimiz o yavrunun köyümüze uğursuzluk getirmesinden korkuyoruz.' dedi.
Doğan yavru ile ilgili büyük endişe içinde olan köylüler, yarı insan yarı domuz görünümünde olan hayvana 'mutant şeytan' ismini verdi.
Köy halkı durumu korku içinde karşılarken Dr. Agapita Salces ise, yavrunun anne karnında genetik mutasyona uğramış olabileceğini düşünüyor.
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Anahtar Kelimeler:
keçi insan domuz

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