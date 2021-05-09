SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Keçiörengücü kazandı ama play-off'u kaçırdı!

Keçiörengücü kazandı ama play-off'u kaçırdı!

09.05.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti ancak play-off potasındaki rakibi Altınordu'nun da kazanmasıyla ligi 7. sırada tamamladı.

Keçiörengücü kazandı ama play-off'u kaçırdı!

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Keçiörengücü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Soner Gönül, 44. dakikada Melik Derin ve 86. dakikada Bilal Budak kaydetti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 58'e yükseltti ve ligi 7. sırada tamamladı. En yakın rakibi Altınordu'nun kazanması sonucu Keçiörengücü, play-off'a kalan takımlar arasında yer alamadı. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Bursaspor ise 46 puanla 10. sırada yer buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor kupasını aldıTFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor kupasını aldı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

İzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan serebral palsi hastası engelliye sürpriz ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan serebral palsi hastası engelliye sürpriz ziyaret

Adıyaman'da toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Adıyaman'da toprağa gömülü kafatası ve insan kemikleri bulundu

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.