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Kedi dışkısından yapılan dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

Seray Üstün Seray Üstün 06.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Kedi dışkısından yapılan dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

Endonezya’da yaşayan misk kedisinin dışkısından elde edilen kahve çekirdekleri dünyanın en pahalı kahvesi olarak biliniyor. Misk kedisinin yedikten sonra dışkaladığı kahvenin kilosu yaklaşık 350 Euro olarak satılıyor. Peki bu kahvenin bu kadar pahalı olmasının nedeni ne? Kopi Luwak olarak isimlendirilen bu kahvenin ortaya çıkış hikayesi nedir?

Kopi Luwak kahvesinin ana vatanı Endonezya olarak karşımıza çıkıyor. Endonezya’da yaşayan misk kedisinin dışkısından elde edilen kahve çekirdekleri dünyanın en pahalı kahvesi olarak meraklısına sunuyor. Sumatra adası ile çevresindeki birkaç adada yetişen palmiyelerin meyvesini tüketen misk kedilerin dışkısından kahve çekirdekleri işleniyor.

Dünyanın en az üretilen kahvesi olarak da bilinen Kopi Luwak, bir tür misk kedisi olan Paradoxurus’ların dışkısından ayıklanan kahve çekirdekleri işlenip kurutulduktan sonra paketleniyor. Özellikle Bali Adası’nda bahçelerde kurulan restoranlara akın eden turistler, doğal ortamında dünyanın en pahalı kahvesini tadıyor. Ancak kahvenin ünü yalnızca buralarla sınırlı değil. Özellikle ABD ve İngiltere'deki kimi restoranlarda menülere girecek kadar kendine yer edinmiş. 2007 yılında gösterime giren "Bucket List/Şimdi ya da Asla" adlı filmle beraber daha da popüler olduğu söylenebilir.

Yapılan araştırmalarda, Paradoxurusların dışkısında bulunan kahve çekirdeklerinde, diğer kahve çekirdeklerine göre daha az bakteri olduğu belirtiliyor.

KOPİ LUWAK KAHVESİNİN TADI NASIL?

kahve

Endonezya'da kahve anlamına gelen “kopi” ve misk kedisinin cinsi için kullanılan “luwak” sözcüklerinden oluşan Kopi Luwak, Türkiye'de Luwak kahvesi olarak anılıyor. Kahvenin Türk kahvesine benzer telveli bir yapısı bulunuyor. Kahveyi deneyenler ilk başta ön yargı ile yaklaştıklarını belirten tadının çikolataya benzediğini söylüyor. Telveli yapısının yanında diğer kahvelere oranla biraz acı olan Kopi Luwak, misk kedilerinin mide asidinden dolayı o acılık hissini veriyor.

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