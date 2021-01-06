Kedi dışkısından yapılan dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

Kopi Luwak kahvesinin ana vatanı Endonezya olarak karşımıza çıkıyor. Endonezya’da yaşayan misk kedisinin dışkısından elde edilen kahve çekirdekleri dünyanın en pahalı kahvesi olarak meraklısına sunuyor. Sumatra adası ile çevresindeki birkaç adada yetişen palmiyelerin meyvesini tüketen misk kedilerin dışkısından kahve çekirdekleri işleniyor.

Dünyanın en az üretilen kahvesi olarak da bilinen Kopi Luwak, bir tür misk kedisi olan Paradoxurus’ların dışkısından ayıklanan kahve çekirdekleri işlenip kurutulduktan sonra paketleniyor. Özellikle Bali Adası’nda bahçelerde kurulan restoranlara akın eden turistler, doğal ortamında dünyanın en pahalı kahvesini tadıyor. Ancak kahvenin ünü yalnızca buralarla sınırlı değil. Özellikle ABD ve İngiltere'deki kimi restoranlarda menülere girecek kadar kendine yer edinmiş. 2007 yılında gösterime giren "Bucket List/Şimdi ya da Asla" adlı filmle beraber daha da popüler olduğu söylenebilir.

Yapılan araştırmalarda, Paradoxurusların dışkısında bulunan kahve çekirdeklerinde, diğer kahve çekirdeklerine göre daha az bakteri olduğu belirtiliyor.