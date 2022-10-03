Kedi eş anlamlısı nedir? Kedi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kedi kelimesi günümüzde en sık kullanılan kelimeler arasındadır. Özellikle hayvan severlerin ve çocukların dilinden düşmeyen bir kelimedir. Kedi eş anlamlısı olan birçok sözcük mevcuttur. Bu sözcükler aynı anlamı taşıdıklarından birbirleri yerine kullanılmaktadır.

Kedi sözcüğü başka sözcüklerle bir araya gelerek birleşik kelimeler de oluşturmaktadır. Kedi balığı, kedidili, kedigözü, Van kedisi, Siyam kedisi gibi birçok birleşik kelime mevcuttur. Ayrıca birçok farklı deyim ve atasözlerinde de bu kelimeye yer verilmektedir.

Kedi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kedinin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "pisik"tir. Pisik sözcüğü günümüzde birçok kişi tarafından kedi yerine kullanılmaktadır. İsim olarak kullanılan bu sözcüğün birçok farklı anlamdaşı bulunmaktadır. Kedi kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Enik

Göcen

Pisik

Kedinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kedi kelimesinin eş anlamı olan sözcükler ile kurulan bazı örnek cümleler:

Geçen gün dişi bir göcen sahiplendim.

Komşunun dört tane evcil pisiği var.

Dün apartmanın bahçesinde çok sayıda enik gördüm.

Pisikler köydeki evin her yerini tüylerle doldurmuşlardı.



