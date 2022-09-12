Akıl kelimesinin eş anlamı nedir? Akıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akıl kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ˁaḳl" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime kontrollü düşünme yeteneği ve sağduyu gibi anlamları barındırır. Dilimizdeki ilk yazılı kaynağına Codex Cumanicus adlı eserde rastlarız. Türk Dil Kurumuna göre akıl kelimesinin anlamı:

Düşünme, anlama ve kavrama gücü

Öğüt, salık verilen yol

Düşünce, kanı

Bellek

Akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Cümlenin akışına ve anlam zenginliğine göre kimi zaman yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler kullanılabilir. Akıl kelimesi de eş anlamlı kelimesi olan bir terimdir. Aktarılmak istenen içeriğe, metne, söyleme bağlı olarak bu eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Arapça kökeninde kontrollü düşünme ve dizginleme anlamını taşıyan kelimeden türeyen akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır.

Akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Us

Bellek

Beyin

Hatır

Karın

Akılın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belleğini zorlayarak anılarını hatırlamaya o günleri hafızasında canlandırmaya çalışıyordu.

Belleği kuvvetliydi, sorunlara hızlı ve tutarlı çözümler bulabilirdi.

Usu kuvvetli bir kadındı, çevresindeki sosyal eşitsizliğe çözüm bulmaya çalışırdı.

Ben senin karnındakini ne bileyim, müneccim miyim?

Usa ve gerçekliğe uygun davranmak günümüzde çok önemli bir durum.

Hâlâ beynimdeydi o tufan yağmuru.

Sakın hatırları karıştıracak kelimeler kullanma.



