Akıl kelimesinin eş anlamı nedir? Akıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akıl kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ˁaḳl" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime kontrollü düşünme yeteneği ve sağduyu gibi anlamları barındırır. Dilimizdeki ilk yazılı kaynağına Codex Cumanicus adlı eserde rastlarız. Türk Dil Kurumuna göre akıl kelimesinin anlamı:
Cümlenin akışına ve anlam zenginliğine göre kimi zaman yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler kullanılabilir. Akıl kelimesi de eş anlamlı kelimesi olan bir terimdir. Aktarılmak istenen içeriğe, metne, söyleme bağlı olarak bu eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Arapça kökeninde kontrollü düşünme ve dizginleme anlamını taşıyan kelimeden türeyen akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır.
Akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler: