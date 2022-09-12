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Akıl kelimesinin eş anlamı nedir? Akıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıl terimini, gerek deyimlerde gerekse normal cümle içinde anlama, kavrama becerisine dair bir konu ve durumu ifade ederken kullanırız. Akıl kavramının eş anlamlı birkaç karşılığı vardır. Peki, akıl kelimesinin eş anlamı nedir?

Akıl kelimesinin eş anlamı nedir? Akıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akıl kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ˁaḳl" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime kontrollü düşünme yeteneği ve sağduyu gibi anlamları barındırır. Dilimizdeki ilk yazılı kaynağına Codex Cumanicus adlı eserde rastlarız. Türk Dil Kurumuna göre akıl kelimesinin anlamı:

  • Düşünme, anlama ve kavrama gücü
  • Öğüt, salık verilen yol
  • Düşünce, kanı
  • Bellek
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Akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Cümlenin akışına ve anlam zenginliğine göre kimi zaman yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler kullanılabilir. Akıl kelimesi de eş anlamlı kelimesi olan bir terimdir. Aktarılmak istenen içeriğe, metne, söyleme bağlı olarak bu eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Arapça kökeninde kontrollü düşünme ve dizginleme anlamını taşıyan kelimeden türeyen akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler birden fazladır.

Akıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Us
  • Bellek
  • Beyin
  • Hatır
  • Karın
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Akılın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Belleğini zorlayarak anılarını hatırlamaya o günleri hafızasında canlandırmaya çalışıyordu.
  • Belleği kuvvetliydi, sorunlara hızlı ve tutarlı çözümler bulabilirdi.
  • Usu kuvvetli bir kadındı, çevresindeki sosyal eşitsizliğe çözüm bulmaya çalışırdı.
  • Ben senin karnındakini ne bileyim, müneccim miyim?
  • Usa ve gerçekliğe uygun davranmak günümüzde çok önemli bir durum.
  • Hâlâ beynimdeydi o tufan yağmuru.
  • Sakın hatırları karıştıracak kelimeler kullanma.
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