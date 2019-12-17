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‘Kedicik’lerin kaldığı iddia edilen lüks villa havadan görüntülendi

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye olarak ev hapsi cezası almasına karar vermişti. Tahliye olan kediciklerin Kartal’da lüks bir villada topluca kaldıkları iddia edildi. Bahçe duvarları adeta kale gibi kapatılan villa havadan görüntülendi.

Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetmişti. Tahliye edilen 91 sanık hakkında mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilmesine karar vermişti. Tahliye edilenlerin ise nerelerde kalacakları merak konusu olmuştu.

Adli kontrolle cezaevinden çıkan ‘kedicik’lerin Kartal’da lüks bir villada topluca kaldıkları iddia edildi. Villanın bahçe duvarlarının adeta kale gibi sarılıp kapatıldığı görüldü. Duvarların üzeri demir korkuluk ve sarmaşıklarla kapatılırken, dışarıdan bakıldığında villanın içerisinin görünmediği dikkatlerden kaçmadı.

Kediciklerin topluca kaldığı iddia edilen villa drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler villa

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kedicikler eski mesleğe devam..onları şartli salanlar ortak çalişįyordur
bu kediler nerde acaba şimdi , mart yaklaşıyor bunlar martta hep çatıya çıkar şimdi.
6 ay sonra da ötekini salarlar, kaldığı yerden devam
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