YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kedidili ekler tarifi ve malzemeleri! Pastanelerden farksız nefis tat

Kedidili ekler tarifi ve malzemeleri! Pastanelerden farksız nefis tat

Betül Songur Betül Songur 14.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça pratik şekilde hazırlanan kedidili ekler tarifi çayın yanında misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis bir tada sahip. Lezzetli kremasıyla pastanelerden farksız bir lezzet yakalayacağınız kedidili ekler tarifinde ihtiyacınız olan malzemelere kolayca ulaşmanız mümkün. 7'den 70'e herkesin severek yediği bu tatlıyı pastaneden almadan evde hazırlayarak taze taze tüketebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenlerse çok basit. Videolu ekler tarifi sayesinde kolayca

Pastanelerde görmeye alıştığımız ekler tatlısını evde kedidili ile kolayca hazırlamaya ne dersiniz? Özellikle kalabalık misafirler ağırlandığı zaman tercih edilen bir ikramlık olan ekler, yanında sunulan tuzlu-tatlı kurabiyelerler keyifli bir atıştırmalık ortamının yıldızıdır. Peki yedikçe yemek istediğimiz bu tatlıyı hızlıca hazırlamak mümkün müdür? Bunun için kedidilinden yardım alabileceğiniz kolay ekler tarifi ile pastanelere taş çıkartacak sonuca ulaşabilirsiniz.

KEDİDİLİ EKLER TARİFİ

Malzemeler:

  • Kedi dili bisküvi,
  • 1 su bardağı süt,
  • 2 çorba kaşığı un,
  • 75 gr tereyağ,
  • 2 çorba kaşığı toz şeker,
  • 1 paket vanilya,
  • 2 çorba kaşığı toz şeker,
  • Çikolata sosu

Yapılışı:

  • Kedidili ekler tarifi için öncelikle tencereye 1 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı un ekliyoruz bırakmadan karıştırıyoruz.
  • Elde edilen yoğun kıvamlı muhallebiye tereyağını ilave ediyoruz.
  • Kremayı düzgün sıkabilmek için sıkma poşetinin içerisine alıyoruz ve biraz dinlendiriyoruz.
  • Ara krema dinlendikten ve soğuduktan sonra yapım aşamasına geçiyoruz.
  • Kedi dillerini çok dağıtmadan süte batırıyoruz. Hazırladığımız kremayı içerisine sıkıyoruz.
  • Kedi dillerinin arasına kremayı sürdükten sonra çikolata sosu ve renkli şekerlerle üzerini süslüyoruz.

KEDİDİLİ EKLER YAPIMININ PÜF NOKTALARI

  • Ekler yaparken kedidili bisküvi kullanacağımız için kedi dillerini süte batırırken; sütte çok tutmamak, dağıtmamak, yumuşatmamak çok önemli.
  • Kremayı kedidillerinin arasına yerleştirmek için kaşıkta kullanabilirsiniz ancak poşet yardımı ile sıkarsanız daha estetik bir görüntü elde edersiniz. Kremanın muhakkak ılık olması gerekiyor.
  • Eklerin yumuşayarak dağılma ihtimali olduğu için ertesi güne hatta 3-4 saat sonrasına kalması mümkün değil. Yaptıktan sonra hemen tüketmeniz gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Yemeye doyamayacağınız sıcacık lezzet: Domates çorbasıYemeye doyamayacağınız sıcacık lezzet: Domates çorbası
Davet sofralarının assolisti: Ayva tatlısı tarifiDavet sofralarının assolisti: Ayva tatlısı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Ev hali olay oldu! 'Göğüsten başka...'

Ev hali olay oldu! 'Göğüsten başka...'

Balık seçerken dikkat! Ağzı açık duruyorsa...

Balık seçerken dikkat! Ağzı açık duruyorsa...

Küçük mucize! Sperm kalitesini artırırken...

Küçük mucize! Sperm kalitesini artırırken...

Adını duyunca akla hemen cinsellik geliyor! Kadınlar günde 5...

Adını duyunca akla hemen cinsellik geliyor! Kadınlar günde 5...

Bilmediğimiz faydası! Bir bardağı...

Bilmediğimiz faydası! Bir bardağı...

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sağlıklı hücreleri çalıştırıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor!

Sağlıklı hücreleri çalıştırıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor!

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Üzeri nar gibi kızarıyor su böreği tadında oluyor!

Üzeri nar gibi kızarıyor su böreği tadında oluyor!

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Diğer Haberler

Elmalı kurabiye tarifi ile nefis bir çay saatine hazır olun!

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

İşte nefis domates çorbası yapımı! Yemeye doyamayacaksınız

Yemeye doyamayacağınız sıcacık lezzet: Domates çorbası

Hazır mayonezi tahtından edecek ev yapımı mayonez tarifi! En önemli püf noktası...

Hazır mayonezi tahtından edecek ev yapımı mayonez tarifi! En önemli püf noktası...

Bilenler bilmeyenlere anlatıyor! Vazgeçilmez magnolia tatlısı nasıl yapılıyor? En önemli noktası...

Bilenler bilmeyenlere anlatıyor! Bu tatlının en önemli noktası...

Balkabağı çorbası tarifi ile kış hastalıklarına meydan okuyun!

Tatlı olarak yiyoruz ama... Bir de çorbasını deneyin!

Tatlı ve ekşinin uyumu: Ferahlatan limonata nasıl yapılır?

Tatlı ve ekşinin uyumu: Ferahlatan limonata nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.