Kedidili ekler tarifi ve malzemeleri! Pastanelerden farksız nefis tat

Pastanelerde görmeye alıştığımız ekler tatlısını evde kedidili ile kolayca hazırlamaya ne dersiniz? Özellikle kalabalık misafirler ağırlandığı zaman tercih edilen bir ikramlık olan ekler, yanında sunulan tuzlu-tatlı kurabiyelerler keyifli bir atıştırmalık ortamının yıldızıdır. Peki yedikçe yemek istediğimiz bu tatlıyı hızlıca hazırlamak mümkün müdür? Bunun için kedidilinden yardım alabileceğiniz kolay ekler tarifi ile pastanelere taş çıkartacak sonuca ulaşabilirsiniz.

KEDİDİLİ EKLER TARİFİ

Malzemeler:

Kedi dili bisküvi,

1 su bardağı süt,

2 çorba kaşığı un,

75 gr tereyağ,

2 çorba kaşığı toz şeker,

1 paket vanilya,

2 çorba kaşığı toz şeker,

Çikolata sosu

Yapılışı:

Kedidili ekler tarifi için öncelikle tencereye 1 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı un ekliyoruz bırakmadan karıştırıyoruz.

için öncelikle tencereye 1 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı un ekliyoruz bırakmadan karıştırıyoruz. Elde edilen yoğun kıvamlı muhallebiye tereyağını ilave ediyoruz.

Kremayı düzgün sıkabilmek için sıkma poşetinin içerisine alıyoruz ve biraz dinlendiriyoruz.

Ara krema dinlendikten ve soğuduktan sonra yapım aşamasına geçiyoruz.

Kedi dillerini çok dağıtmadan süte batırıyoruz. Hazırladığımız kremayı içerisine sıkıyoruz.

Kedi dillerinin arasına kremayı sürdükten sonra çikolata sosu ve renkli şekerlerle üzerini süslüyoruz.

KEDİDİLİ EKLER YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Ekler yaparken kedidili bisküvi kullanacağımız için kedi dillerini süte batırırken; sütte çok tutmamak, dağıtmamak, yumuşatmamak çok önemli.

Kremayı kedidillerinin arasına yerleştirmek için kaşıkta kullanabilirsiniz ancak poşet yardımı ile sıkarsanız daha estetik bir görüntü elde edersiniz. Kremanın muhakkak ılık olması gerekiyor.

Eklerin yumuşayarak dağılma ihtimali olduğu için ertesi güne hatta 3-4 saat sonrasına kalması mümkün değil. Yaptıktan sonra hemen tüketmeniz gerekiyor.



