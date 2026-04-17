'Kedilerin babası' sosyal medyayı salladı: 128 kedi aynı anda koştu

Sosyal medyada 'kedilerin babası' olarak bilinen bir vatandaşın paylaşımları gündem oldu. TikTok’ta 'kedibabasi1903' kullanıcı adıyla içerik üreten kişinin videoları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Son paylaşılan görüntülerde, vatandaşın beslediği kedilere mama saati için seslendiği anlar yer aldı. Videoda "Koş, koş, koş… Herkes gelsin, kimse kalmasın" sözleriyle çağrı yapan kişinin etrafına onlarca kedinin akın ettiği görüldü.

128 KEDİ AYNI ANDA MAMA İÇİN KOŞTU

Paylaşıma göre, mama saatinde tam 128 kedinin aynı anda koşarak bir araya geldiği anlar dikkat çekti. Görüntülerde kedilerin kısa sürede toplanması, izleyenlerin ilgisini çekti.

Video, sosyal medyada hızla yayılırken yüz binlerce beğeni ve 10 bini aşkın yorum aldı. Kullanıcılar, hem görüntülere hem de hayvanlara gösterilen ilgiye yoğun ilgi gösterdi.