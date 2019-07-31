Kedilerin tüylerinden yaptıkları şeyi duyunca ağzınız açık kalacak!

Nukege, kürk veya saç için kullanılan Japonca bir kelime. Yamazaki eşi Hiromi ile birlikte çeşitli kalıplarda ve büyüklükte modellediği tüyleri kedilere sararak onlara eğlenceli el yapımı şapkalar yapıyor. Şapkaları kedilerine taktıktan sonra Instagram hesaplarından paylaşımlar gerçekleştiriyor. Çift, sihirbaz şapkası modeli, Princess Leia peruğu ve Trump modeli gibi yaratıcı şapka ve saç modelleri üretiyor. Eğlenceli amaçlı başlayan seriden çıkan fotoğraflarla önce bir kitap ardından da bir dizi küçük kırtasiye malzemesi hazırlandı.

Ryo Yamazaki üç Scottish Fold kedisini fırçalarken çıkan tüylerin ne kadar fazla olduğunu görüyor. Ardından bir gün yerde biriken ve rüzgarla birlikte bir yumak haline gelen tüylerin şapkaya benzediğini fark ediyor. elle verdiği şekil sayesinde huni şekline getirdiği tüyleri kedilerden birinin kafasına takıyor ve kendisine sosyal medyada küresel takipçilere kavuşturacak bir akımı bu tesadüfle başlatıyor. “Nukege Hats” Ryo Yamazki ve eşi Hiromo Yamazki’nin ortaya çıkardığı ve Instagram üzerinden yürüttükleri, bolca tatlı kedinin kafalarında kendi tüylerinden şapkalarla poz verdiği bir akım.

ESKİ ŞAPKALARIN TÜYLERİ YENİ ŞAPKALARDA KULLANILABİLİR

Çift, her şapka için yaklaşık bir kase boyutunda tüy kullanıyor. Hazırlanan şapkaların çoğu önceden şapka olan modellerin dağıtılıp tekrardan dönüştürülmesiyle saplanıyor. Bunların dışında bahar ve sonbahar dönemlerinde kedilerin tüylerini döktüğü süreç boyunca da vakitlerini onları taramakla geçiriyorlar. Böylelikle hem kedilerin yere fazla tüy dökmesini engelliyorlar hem de yeni modelleri için malzeme toplamış oluyorlar.

KEDİLER BU ŞAPKALARI HİÇ UMURSAMIYOR

Yamazsaki’ye göre kediler kafalarına yerleştiren tüy yumaklarını hiç umursamıyor. Şapkaların tüy kadar hafif olması ve onlar gibi kokması bu durumun sebebi olabilir. Sonuçta daha az önce vücudunda olan tüyler sadece bir başka forma girerek tekrar vücuduna eklenmiş oluyor.

KEDİ SAHİPLERİ KENDİ MODELLERİNİ TASARLAYABİLİR

Yamazaki, kedilerinin tüylerinden onlara Nukege Hats yapmak isteyen evcil hayvan sahiplerine işin püf noktasını da açıklıyor. Kedilerin tüyleri fırçayla toplandığı zaman daha sert oluyor ve ona şekil vermek oldukça zor oluyor. Tüylü hayvanlar için özel olarak tasarlanmış tüy toplama ve tarama taraklarının kullanılması tüyleri birbirine çok karıştırmıyor. Dolayısıyla kediden çıkan tüylere şekil vermek ve yeni bir form oluşturmak daha kolay oluyor. Tüyleri elle hafifçe yuvarladıktan sonra şapka şeklinde biçimlendirmek ve kedinin kafasına uyacak bir oyuk açtıktan sonra basit bir Nukege Hats yaratmak mümkün.

