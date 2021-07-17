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  4. Kefaret setinden paylaştı! Nurgül Yeşilçay'dan hayranlarını üzen haber

Kefaret setinden paylaştı! Nurgül Yeşilçay'dan hayranlarını üzen haber

17.07.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu sezon "Kefaret" dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Ancak dizinin ömrü sadece tek sezon sürebildi. Veda paylaşımı yapan Nurgül Yeşilçay, hayranlarını üzdü.

Kefaret setinden paylaştı! Nurgül Yeşilçay'dan hayranlarını üzen haber

Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay, almadık ödül bırakmayan ve pek çok unutulmaz rolde izlediğimiz bir isim. Ünlü isim, bu sezon da Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi sevilen oyuncularla birlikte "Kefaret" dizisiyle ekranlara konuk oldu. Zülfü Livaneli'nin "Konstantiniyye Oteli" romanından uyarlanan dizi, Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı Zeynep karakterinin kaybettiği her şeyi geri alma mücadelesini anlatıyordu. Uzun süredir kendi hayatı için mücadele eden kadın karakterlere aç olan izleyici, diziyi bağrına bastı. Böylece, "Kefaret" dizisi en iddialı projelerin bile tutunamadığı zorlu bir sezonda çok iyi izlenme oranları yakaladı. Ancak TRT 1'in rating şampiyonu dizisi "Teşkilat" yayın hayatına başlayınca, olan "Kefaret"e oldu. Final haberleri ilk dillendirildiğinde dalga geçen ve yalanlayan Nurgül Yeşilçay, sonunda durumu kabullendi. Son bir umutla yaz aylarında da devam eden "Kefaret", önümüzdeki hafta son kez ekrana gelecek.

Veda paylaşımları

Nurgül Yeşilçay kefaret

Çok sevdiği ekibine veda etmekte zorlanan Nurgül Yeşilçay, son günlerinde olduklarını karavandan yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Nurgül Yeşilçay

Aynaya yazılan final yazısı, "Kefaret" dizisinin ve Nurgül Yeşilçay'ın hayranlarını oldukça üzdü.

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Anahtar Kelimeler:
Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay
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