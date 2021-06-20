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Kefaret yeni bölüm fragmanı | Sinan ölecek mi?

20.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında her Pazar izleyici ile buluşan Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’in bulunduğu dizi her bölüm izleyiciler tarafından beğeni ile izleniyor. Geçtiğimiz son bölümde bir pansiyona yerleşen Zeynep’le arasını düzeltmek için, Sinan da pansiyondan bir oda tutmuştu. İkilinin arası giderek açılırken, Ayşe Hanım’a da demans teşhisi konmuştu. Kefaret, 20 Haziran Pazar günü yeni bölümü ile FOX ekranlarında!

Kefaret yeni bölüm fragmanı | Sinan ölecek mi?

FOX TV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kefaret’te yine heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Nil’in trajik ölümü Sinan için oldukça zor olurken, Fulya da Emre’den gizli bir şekilde zor düşmüş kadınlara yardım etmeye başlıyor. Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın yer aldığı Kefaret dizisi, bu akşam 31. Yeni bölümü ile FOX’ta!

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

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Zeynep Sinan’ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil’in trajik ölümü Sinan’ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre’den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu’yu ararken yaralanır. Ahmet’i tedavi etme sırası Arzu’dadır. Meltem, Zeynep ve Alp’in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem’in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu öğrenir.

KEFARET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

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Münevver’in baskılarından bunalan Zeynep bir pansiyona yerleşir. Sinan da Zeynep ile arasını düzeltmek için aynı pansiyonda oda tutar. Arzu, hamileliğin sonlarına doğru rahatsızlanınca yardımına yine Ahmet yetişir. Ayşe Hanım’a demans teşhisi konurken, Meltem de sorunlarından uzaklaşmak için kendini işine verir.

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FOX Kefaret dizisi Mert Fırat Nurgül Yeşilçay
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