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  4. 21 Aralık 2024 MasterChef Türkiye: 6. ceketi kim kazandı, kim elendi: Onur mu Şirin mi?

21 Aralık 2024 MasterChef Türkiye: 6. ceketi kim kazandı, kim elendi: Onur mu Şirin mi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 08:04
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MasterChef'te ceketi kazanan belli oldu. Geçtiğimiz günlerde stresten ağlayarak herkesi üzen Onur, 6. ceketin sahibi oldu. MasterChef'te finali göremeyecek olan yarışmacı ise Şirin...

21 Aralık 2024 MasterChef Türkiye: 6. ceketi kim kazandı, kim elendi: Onur mu Şirin mi?

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta... 21 Aralık 2024 tarihli bölümde, son ceketin sahibi belli oldu. MasterChef'te elenen isim de merak edildi. Onur ve Şirin, birinci etapta trüf mantarı ve kekikler ile yemeklerini hazırlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.

İlerleyen etapta, yarışmacılar MasterChef 2023 All Star birincisi Esra Tokelli’nin şampiyonluk yemeği olan kaz etli imza tabağını hazırlamaya çalıştı. Ancak yalnızca bir yarışmacı, şefler Somer, Mehmet ve Danilo’nun değerlendirmeleri sonrası 6. ceketi kazanarak ilk 6'ya kalma başarısını gösterdi.

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MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM

Geçtiğimiz gün yarışmanın stresinden ağlayarak gündeme gelen Onur, bu zorlu mücadelede 6. ceketi kazanan isim oldu ve böylece büyük finale adım attı. Ancak Şirin bu akşam MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı oldu.

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Onur ceketi aldıktan sonra "Şirin ile potada olmak istemezdim, Şirin'in de ceket giymesini isterdim" dedi.

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Elenen Şirin ise "Geldiğimde bu kadar rahat olduğumu düşünmüyordum ama herkes o kadar sahip çıktı ki gerçekten kendimi yabancı gibi hissetmedim. Herkesi çok sevdim, iyi ki diyorum" diyerek ağladı.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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