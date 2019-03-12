Keith Flint’in kesin ölüm nedeni açıklandı

İngiliz müzik grubu Prodigy’nin solisti Keith Flint’in kesin ölüm nedeni belli oldu. 4 Mart’ta İngiltere’nin Essex bölgesindeki evinde ölü bulunduğu duyurulan Flint’in intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak yine de kesin ölüm nedeni için uzmanların otopsi raporunu hazırlaması beklendi.

Toksikoloji sonucuna göre, 49 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının ölümünde herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmazken, Flint’in kendini asarak hayatına son verdiği kesinleşti.

Ölümünün ardından, Flint'in evinde çalışan yardımcısının, onu kendini asmış bir halde bulduğu belirtilmişti.

İngiliz şarkıcının ölümünün ardından açıklama yapan grup üyeleri Liam Howlett ve Leeroy Thornhill de bunun bir intihar olduğunu söylemişti.

Instagram’dan mesaj paylaşan Howlett ve Thornhill, "Haber doğru. Bunu söylediğimize inanamıyorum ama kardeşimiz Keith hayatına kendi son verdi” yazmıştı.

