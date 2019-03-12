MAGAZİN

Keith Flint’in kesin ölüm nedeni açıklandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in intihar sonucu hayatını kaybettiği söylense de kesin ölüm nedeni için otops raporu beklendi. 49 yaşında hayatını kaybeden Flint’in otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli oldu.

Keith Flint’in kesin ölüm nedeni açıklandı

İngiliz müzik grubu Prodigy’nin solisti Keith Flint’in kesin ölüm nedeni belli oldu. 4 Mart’ta İngiltere’nin Essex bölgesindeki evinde ölü bulunduğu duyurulan Flint’in intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak yine de kesin ölüm nedeni için uzmanların otopsi raporunu hazırlaması beklendi.

Toksikoloji sonucuna göre, 49 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının ölümünde herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmazken, Flint’in kendini asarak hayatına son verdiği kesinleşti.

Ölümünün ardından, Flint'in evinde çalışan yardımcısının, onu kendini asmış bir halde bulduğu belirtilmişti.

İngiliz şarkıcının ölümünün ardından açıklama yapan grup üyeleri Liam Howlett ve Leeroy Thornhill de bunun bir intihar olduğunu söylemişti.

Instagram’dan mesaj paylaşan Howlett ve Thornhill, "Haber doğru. Bunu söylediğimize inanamıyorum ama kardeşimiz Keith hayatına kendi son verdi” yazmıştı.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Küçücük bikinileriyle yürek hoplattılarKüçücük bikinileriyle yürek hoplattılar
Fotoğraflar sildiler! İddialar beraberinde geldi Fotoğraflar sildiler! İddialar beraberinde geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keith Flint Prodigy

En Çok Okunan Haberler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Balkondan atlarken yakalandılar

Balkondan atlarken yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçücük bikinileriyle yürek hoplattılar

Küçücük bikinileriyle yürek hoplattılar

Melisa Şenolsun ve Mehmet Ozan Dolunay aşkı sona erdi iddiası

Fotoğraflar sildiler! İddialar beraberinde geldi

Sinem Öztürk ve Mustafa Mutlu'nun en mutlu günü

Sinem Öztürk ve Mustafa Mutlu'nun en mutlu günü

Şeyma Subaşı'nın giyinme odası olay oldu

Paylaşımı olay oldu: Bana birileri akıl vermeli

Buse Varol hastane odasından paylaştı: Aşklarım...

Doğum sonrası çekilen pozları bu notla paylaştı

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan yeni açıklama! '10 yaşından beri kızların üstündeyim'

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.