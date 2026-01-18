Avengers: Doomsday fragmanları rekor kırdı! Kısa sürede milyar izlenmeyi aştı

Marvel'ın merakla beklenen 'Avengers: Kıyamet Günü' filminin tanıtım stratejisi meyvelerini veriyor. Yayınlanan teaser'lar kısa sürede milyar izlenmeyi aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Marvel Studios, 'Avengers: Doomsday' için alışılmadık bir pazarlama stratejisi izleyerek, ilk teaser'ı yalnızca sinemalarda yayınladı. Genellikle bu büyüklükteki bir filmin tanıtımı online platformlarda başlar ve büyük bir spor etkinliği gibi TV yayınlarıyla desteklenir. Ancak Marvel, Chris Evans'ın Steve Rogers'ını ön plana çıkaran teaser'ı önce 'Avatar: Ateş ve Kül' filminin ön gösteriminde yayınladı ve beş gün sonra online platformlara taşıdı.

Bu strateji, Disney ve Marvel'ın risk alarak farklı bir yaklaşım sergilemesine neden oldu. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak sinema salonlarını önceliklendirmek, merak uyandırıcı bir etki yarattı ve sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Teaser'larda Robert Downey Jr.'ın Dr. Doom rolüyle geri döneceği ve Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Letitia Wright (Shuri) gibi Avengers oyuncularının yanı sıra Patrick Stewart (Profesör Xavier), Ian McKellan (Magneto), James Marsden (Cyclops) gibi X-Men yıldızlarının ve Ebon Moss-Bachrach'ın (The Thing) yer alacağı da doğrulandı.

'Avengers: Doomsday' ne zaman?

IGN'nin haberine göre, dört teaser'ın toplam izlenme sayısı milyarı aştı. Bu başarı, Disney ve Marvel'ın bu sıra dışı tanıtım stratejisinin ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor.

'Avengers: Kıyamet Günü'nün 18 Aralık 2026'da vizyona girecek.