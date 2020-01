Kelebek Etkisi nedir? Örnekleriyle Kelebek Etkisi teorisi

Hava tahmini modeli oluştururken birden bire kendini başka bir şeyin içinde bulan Lorenz, kullandığı denklemleri 3 boyutlu grafik haline getirdiği zaman ortaya kelebeğe benzeyen şeklin çıktığını görmüştür. Lorenz çekleri adı verilen bu üçboyutlu düzlemde, grafiğin sarmallaştığını ve hiçbir zaman birbirini kesmediğini görmüştür. Sistem kararlı değildir, periyodik davranış sergilemez ve kendini tekrar etmez. Lorenz çekeri de bir kelebeğin kanatlarını andırır.

Kelebek etkisi kavramından çıkan en önemli netice, dünya üzerinde ki tüm canlıların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olduğu, her şeyin birbirine zincirleme olarak tesir ettiği ve yaşamı var eden şeyinde bu etki döngüsü olduğudur. Hayatımızda önemsiz görünen her ayrıntı, çok basit düzeyde yaptığımız her hareket aslında ya bizim ya da başkasının hayatının akışını etkiler. Kısaca parça, bütünün habercisidir ve parçadaki her değişiklik bütünü etkiler.

Kaos teorisiyle ilintili olan Kelebek Etkisi kavramı arasındaki ilişki şu şekilde tanımlanabilir; eğer kaos teorisini yan yana dizilmiş domino taşları olarak düşünürsek, kelebek etkisi birinci taşa dokunulmasıdır. Kaos teorisi, sürprizlerin, doğrusal olmayan ve öngörülemeyenlerin bilimidir. Doğal bilimlerin çoğu fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar gibi tahmin edilebilecek olaylarla uğraşırken; kaos teorisi, türbülans, hava durumu, borsa gibi önceden tahmin edilemeyen ve kontrol etmenin imkansız olduğu doğrusal olmayan olaylarla ilgilenir. Kaos teorisi fraktal geometri ile açıklanabilir çünkü temellerinde yatan mantık aynıdır.