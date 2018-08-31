Kelime Oyunu, yılın yarışma programı seçildi

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu 2.Sayfa’ya bugün sunucu Ali İhsan Varol konuk oldu.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Medya Oscarları 2017 ödül töreninde, en iyi yarışma programı ödülüne layık görülen Kelime Oyunu için Ali İhsan Varol, “Çok mutlu oldum, 10 senedir yapıyoruz Kelime Oyunu’nu, ortaya bir şey koymaya çalışıyorsunuz yaptığınız şey beğeniliyor bu zaten tatmin edici bir şey bir de üzerine ödül aldığınız zaman çok mutlu ediyor” dedi.



