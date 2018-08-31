MAGAZİN

Kelime Oyunu, yılın yarışma programı seçildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

“Kelime Oyunu” yılın yarışma programı seçildi. Ali İhsan Varol, duygularını 2.Sayfa’da paylaştı

Kelime Oyunu, yılın yarışma programı seçildi

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu 2.Sayfa’ya bugün sunucu Ali İhsan Varol konuk oldu.

2

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Medya Oscarları 2017 ödül töreninde, en iyi yarışma programı ödülüne layık görülen Kelime Oyunu için Ali İhsan Varol, “Çok mutlu oldum, 10 senedir yapıyoruz Kelime Oyunu’nu, ortaya bir şey koymaya çalışıyorsunuz yaptığınız şey beğeniliyor bu zaten tatmin edici bir şey bir de üzerine ödül aldığınız zaman çok mutlu ediyor” dedi.


PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorumMercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum
Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dediEsra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kelime oyunu ali ihsan varol

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum

Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum

Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi

Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi

Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme

Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme

Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!

Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar el ele

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar el ele

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.