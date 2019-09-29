Mynet Trend

Kellah Gölü tamamen kurudu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Sivas Ulaş'ta tarımda önemli bir yere sahip olan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.

Sivas Ulaş'a bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer alan Kellah Gölü kaynakların azalmasıyla kurudu. Tecer Dağı’ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsim nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. Çevredeki çiftçilerin arazilerini de sulamasında önemli bir yere sahip olan göl tarımı da olumsuz etkiledi.

TUZ TABAKASI OLUŞTU

Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Depremin ardından herkes bunları arıyor! İnternetsiz mesajlaşmaDepremin ardından herkes bunları arıyor! İnternetsiz mesajlaşma
Son bir haftada saldırılar arttı! Vatandaşları korku sardıSon bir haftada saldırılar arttı! Vatandaşları korku sardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas kellah gölü

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Labradoodle cinsi melez köpeği yaratan adamdan şaşırtan itiraf!

Labradoodle cinsi melez köpeği yaratan adamdan şaşırtan itiraf!

Dekan ateş yakıp başından aşağı boya döktü!

Dekan ateş yakıp başından aşağı boya döktü!

Ülke tarihinde bir ilk! Açıklama geldi

Ülke tarihinde bir ilk! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da 935 gramlık elma şaşırttı

Bir kiloluk elma görenleri şaşırttı

Depremin ardından herkes bunları arıyor! İnternetsiz mesajlaşma uygulamaları

Depremin ardından herkes bunları arıyor! İnternetsiz mesajlaşma

Kastamonu'da ayı saldırıları vatandaşları tedirgin etti

Son bir haftada saldırılar arttı! Vatandaşları korku sardı

Balina kusmuğundan yapılan tesbihe sipariş yağıyor

Balina kusmuğundan yaptı, sipariş yağıyor

Denizli'de işçiler inşaatın tepesinde halay çekti

İnşaatın tepesinde ilginç olay! Görenler şaşkına döndü

Ressamlar ile belediye arasında 'aşırı çıplak içerik' krizi

Ressamlar ile belediye arasında 'aşırı çıplak içerik' krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.