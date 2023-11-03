Kelly Brook son haliyle dikkat çekti! "Üstsüz fotoğraflarını görmek istiyoruz!" mesajı yağıyordu

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook, 7 yıldır aşk yaşadığı Jeremy Parisi ile geçtiğimiz sene İtalya'da dünyaevine girmişti.

"Evet, daha yaşlıyım ve eskisi kadar zayıf değilim; ama hayatım yüzde 100 daha iyi ve kesinlikle yüzde 100 daha mutluyum. Zayıf olmanın insanı mutlu ettiğini düşünmüyorum. Sağlıklı olmak mutlu ediyor" diyerek beğeni toplayan güzel isim erotik pozlarıyla da tanınıyordu.

Kısa süre önce seksi pozlar vererek hazırladığı takvimi paylaşan Brook son haliyle dikkat çekti.

1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından aldığı mesajları da anlatan ünlü isim, "Aldığım tek mesaj türü 'Kelly, neden bahçenin fotoğraflarını paylaşıyorsun? Üstsüz fotoğraflarını görmek istiyoruz!' oluyor ve bunlara gülüp geçiyorum" demişti.

Artık üstsüz fotoğraflarını pek paylaşmayan güzel son pozlarıyla yine de hayranlarından beğeni aldı.







