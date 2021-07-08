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Kelly Brook tatil pozlarıyla hayranlarını mest etti

08.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman kilo alıp, vermesiyle bilinen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook tatile çıktı. İspanya'da tatil yapan Brook bikinili pozlarını paylaştı.

Kelly Brook tatil pozlarıyla hayranlarını mest etti

Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Kelly Brook, soluğu tatilde alan isimlerden.

İspanya'da tatil yapan Brook doğal tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Kısa süre önce sosyal medyadaki fotoğraflarını inceltmek için rötuşlama programlarını kullandığını itiraf eden Brook görüntüsüyle beğeni topladı.

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Kelly Brook kısa süre önce kilo alsa da sevgilisinin onu beğendiğini söylemiş ve seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu (yapıldığını) sözlerine eklemişti.

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bikini Kelly Brook
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