Kelly Brook tatil pozlarıyla hayranlarını mest etti

Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Kelly Brook, soluğu tatilde alan isimlerden.

İspanya'da tatil yapan Brook doğal tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Kısa süre önce sosyal medyadaki fotoğraflarını inceltmek için rötuşlama programlarını kullandığını itiraf eden Brook görüntüsüyle beğeni topladı.

Kelly Brook kısa süre önce kilo alsa da sevgilisinin onu beğendiğini söylemiş ve seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu (yapıldığını) sözlerine eklemişti.

