Kelly Brook ve sevgilisinden romantik tatil

Romantik tatil için Portekiz'deki Comporta'yı seçen Kelly Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi orada çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki Kelly Brook ile Fransız bir model olan sevgilisi Jeremy Parisi, sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

Brook, Parisi'yi internetteki bir videoda gördüğünü ve uzun süre internet üzerinden görüştüklerini söylemişti.

Brook sevgilisiyle altı aylık online görüşmelerin ardından gerçek hayatta da tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki doğduğunu da ifade etmişti. Brook ile Parisi, bazen İngiltere'de bazen de Fransa'da yaşıyorlar.



