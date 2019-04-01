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Kelly Brook ve sevgilisinden romantik tatil

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Model ve oyuncu Kelly Brook ve sosyal medya aracılığıyla tanıştığı sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikteliklerinin dördüncü yılını kutladı.

Kelly Brook ve sevgilisinden romantik tatil

Romantik tatil için Portekiz'deki Comporta'yı seçen Kelly Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi orada çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki Kelly Brook ile Fransız bir model olan sevgilisi Jeremy Parisi, sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

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Brook, Parisi'yi internetteki bir videoda gördüğünü ve uzun süre internet üzerinden görüştüklerini söylemişti.

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Brook sevgilisiyle altı aylık online görüşmelerin ardından gerçek hayatta da tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki doğduğunu da ifade etmişti. Brook ile Parisi, bazen İngiltere'de bazen de Fransa'da yaşıyorlar.


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Kelly Brook kelly brook tatil

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