Kelly Brook yeni yaşına seksi pozlarla girdi!

İngiliz model, sunucu ve radyocu Kelly Brook bir dönem aldığı kilolarla gündem olmuştu. Brook, kilolarıyla barıştığını ve bunda yaşının etkili olduğunu ifade etmişti.

41 yaşını dolduran Kelly Brook yeni yaşını seksi pozlarla kutladı. Takvim için poz veren Brook kum saati şekilli vücudunu sergiledi.

Kelly Brook daha önce yaptığı açıklamada "Kalçalarımın büyük görünmesi umurunda değil. Kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum, 20 yaşında gibi görünmek istemiyorum, 40 yaşında iyi görünmek istiyorum" demişti.

Brook yeni açıklamasında ise "“Yirmili yaşlarımda süper hırslı olduğumu ve harika zaman geçirdiğimi hissediyorum.Otuzlu yaşlarımda çocuk sahibi olmak, evlenmek, kariyerimin neresinde olduğum, nerede yaşayacağım konusunda stresliydim.

Kırklı yaşlarında sorun yok, yaşıyorsun, bir işin var ve bir erkek arkadaşın var." dedi.



