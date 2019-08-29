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Kelly Brook yine Bodrum'u tercih etti!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 29.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

İngiliz model Kelly Brook tatil için yine Bodrum'u tercih etti. Güzel model tatilde yediği kebapları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kelly Brook yine Bodrum'u tercih etti!

İngiliz yıldız Kelly Brook her yaz tekrarladığı geleneği yine bozmadı. Brook, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ise birlikte yeniden Bodrum'da.

Kelly Brook, tatilinde çekilen fotoğrafları da Instagram hesabında paylaşıyor. İngiliz yıldız ilk paylaşımlarında Türkiye ile Yunan adaları arasında yaptığı yolculuğu paylaştı. Ardından da Bodrum'da sevgilisi Parisi ile birlikte kaldığı otelde çekilen pozlarına yer verdi.

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Brook, yediği kebapların fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Brook, uzun zamandır Bodrum'a geliyor. Önce İtalya ve Fransa'nın tatil bölgelerini dolaşan Brook, sonra da Bodrum'a gelip yoğun çalışma programının yorgunluğunu atıyor.

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Kelly Brook Kelly Brook tatil

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