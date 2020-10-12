Kelly Osbourne fazla kilolarından kurtuldu

Ozzy Osbourne-Sharon Osbourne çiftinin model ve oyuncu kızı Kelly Osbourne, önceki gün Malibu'da objektiflere yansıdı.

35 yaşındaki Osbourne'un karantina sürecinde fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

Siyah, dar ve dekolteli kıyafetler giymeyi tercih eden Kelly Osbourne, zayıflığını da gözler önüne serdi.

Osbourne, geçtiğimiz aylarda zayıflamak için tüp mide operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

38 buçuk kilo verdiğini ifade eden oyuncu, bunun kendisi için yaptığı en iyi şey olduğunu da belirtmişti.



