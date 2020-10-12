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Kelly Osbourne fazla kilolarından kurtuldu

12.10.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Kelly Osbourne fazla kilolarından kurtuldu

Önceki gün Malibu'da görüntülenen model ve oyuncu Kelly Osbourne, fazla kilolarından kurtuldu. Siyah ve dar kıyafetler giymeyi tercih eden Osbourne, zayıflığını gözler önüne serdi.

Ozzy Osbourne-Sharon Osbourne çiftinin model ve oyuncu kızı Kelly Osbourne, önceki gün Malibu'da objektiflere yansıdı.

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35 yaşındaki Osbourne'un karantina sürecinde fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

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Siyah, dar ve dekolteli kıyafetler giymeyi tercih eden Kelly Osbourne, zayıflığını da gözler önüne serdi.

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Osbourne, geçtiğimiz aylarda zayıflamak için tüp mide operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

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38 buçuk kilo verdiğini ifade eden oyuncu, bunun kendisi için yaptığı en iyi şey olduğunu da belirtmişti.

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