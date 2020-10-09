Kemal Ademi: Bana 'İbrahimovic' diye seslenirlerdi

Fenerbahçe'ye İsviçre'nin Basel takımından transfer olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ademi, "Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"İBRAHİMOVİC İDOL OLARAK ALINABİLECEK BİR OYUNCU"

Birçok ülkenin pasaportuna sahip olduğunu ve milli takımda oynayıp oynayamayacağını bilmediğini aktaran Kemal Ademi, "Transfer sürecimde Vedat Muriqi ile konuşmadım. Muriqi'nin Fenerbahçe'deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim" ifadelerini kullandı.

"BOYUMA GÖRE HIZLI BİR OYUNCUYUM"

Uzun boyuna rağmen hızlı bir oyuncu olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Vedat Muriqi tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı" diye konuştu.