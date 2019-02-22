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Kemal Özdeş: Taraftarın istifa çağrısı gayet normal

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.02.2019 23:20 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’un deplasmanda Göztepe’yi yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Genç oyuncularımıza şans vermeye devam edeceğiz. Onlar da oldum demeyip çalışmaya devam edecekler” dedi. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş de taraftarın istifa tepkilerine yanıt verdi.

Kemal Özdeş: Taraftarın istifa çağrısı gayet normal

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, “Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum. Oynayanı ve kazananı centilmence alkışladılar. Aldığımız galibiyet kadar anlamlı bir hareketti. Oyuncularımız zor bir dönemden geçiyor. Sayısız az genç bir oyuncu grupla mücadele ediyoruz. Her imkan bir imtihan her imtihan da bir imkandır. Biz de bu kardeşlerimize imkan verdik. Oldum demeyecekler çünkü daha yolun başındalar. Çok çalışıp mücadele edecekler. Biz de onları alkışlayacağız. Bugün kazandığımız için mutluyuz. En kısa sürede yaralarımızı sarıp salı günü kupada turu geçmek istiyoruz” dedi.

KEMAL ÖZDEŞ: İSTİFA SESLERİ NORMAL

Müsabaka sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdeş, “Trabzonspor’u kutluyorum. Oyunu daha disiplinli oynadılar. İlk 15 dakikada rakibin pas trafiğini engelleyemedik. Kazandığımız toplarla çok geride oyun kurmak bizi etkisiz kıldık. Oyunu düzeltmişken, kornerler atmaya başlamışken geriye düştük. İkinci yarıda risk aldık. Penaltıyla beraberliği yakaladık ve bir gol daha yedik. Bugün herkesin kazanma isteği pahalıya mal oldu. Biz kontratak yakalamışken çabuk oynadılar ve geriye düştük ve son dakikalarda kendi kalemize attığımız golle de kaybettik. İkinci yarıda oynadığımız 5 maçtan galibiyet çıkaramadık. Kalan maçlara odaklanmak gerekiyor, bir enerji yakalamak gerekiyor. Bundan sonra kazanacak oyunlar oynamalıyız. Yitirdiklerimize değil gelecek 11 maça bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftarların istifa çağrısının normal olduğuna değinen Özdeş, “Bu süreçte yaşanan kayıpların bu tepkiyi getirmesi gayet normal. Taraftarların bunu maçın son bölümlerinde yapması da iyiydi. Bunu düzeltmek bizim işimiz. Ne kadar çok düzeltirsek o kadar ayağa kalkarız. Puan durumunda karamsarlığa düşebiliriz ama bu cama bunu tamir etmeli. Takımımızın yeri buralar değil” diye konuştu.

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kemal özdeş ünal karaman

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