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Kemal Sunal'ın ailesine Hülya Koçyiğit'ten telif şoku

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kemal Sunal’ın ailesi, Gülşah Film’e, ustanın 36 filminden telif alamadıkları için dava açtı. Mahkeme, Sunal ailesine 850 bin lira telif ödenmesine karar verdi. Karara itiraz eden Gülşah Film, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Mahkemeden davanın reddi kararı çıktı

Kemal Sunal'ın ailesine Hülya Koçyiğit'ten telif şoku

Ali Sunal babası Kemal Sunal'a ait 36 filmin yıllarca çeşitli televizyon kanallarında satıldığı, sayısız kez yayınlandığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çiftine ait Gülşah Film'e açtığı davayı kaybetti.

Sunal, şirketin o filmlerden maddi gelir elde ettiği halde Sunal ailesine herhangi bir telif ödenmediğini öne sürmüştü.

Mahkeme önce Sunal ailesine 850 bin lira telif ödenmesine karar verdi. Karara itiraz eden Gülşah Film, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Mahkemeden davanın reddi

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal hülya koçyiğit

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