Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Ezo Sunal, babası Kemal Sunal ve abisi Ali Sunal ile yer aldığı kareyi Instagram hesabından şu notla paylaştı:

“Ben de bu fotoğrafla kutlamak istedim doğum gününü. Sanırım babamı öperken çekilen son fotoğrafımız. Gülmekten de öpememişiz bile… Canım babam.”

Ali Sunal da “Canım babam güzel babam sen hep bizimlesin gitmene hiç izin vermedi sevenlerin. Çocuklarımızı seni tanıtarak, anlatarak, büyütüyoruz hepimiz… İyi ki doğdun melek babam seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım… ” mesajını yayınladı.

