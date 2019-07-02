SPOR

Kemba Walker, Boston Celtics'e transferini doğruladı

NBA HABERLERİ  | 02.07.2019 07:28 | Son Güncelleme

NBA'de Charlotte Hornets forması giyen all-star oyuncu Kemba Walker, Boston Celtics ile anlaştığını doğruladı.

Kemba Walker, Boston Celtics'e transferini doğruladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen all-star oyuncu Kemba Walker, Boston Celtics ile anlaştığını doğruladı. Charlotte Hornets ile sözleşmesi sona eren Walker, profesyonel sporcuların kullandığı sosyal medya platformu The Players' Tribune üzerinden Boston Celtics ile anlaştığını duyurdu. 29 yaşındaki oyun kurucu, her şeyini Charlotte'a borçlu olduğunu belirterek, taraftarlar ve kulübün büyük hissedarı Michael Jordan'a teşekkür etti.

Üç kez all-star seçilen Walker, "Boston eylülde görüşürüz. Hazırım. Haydi yapalım şu işi." ifadelerini kullandı. Hornets'ın 2011 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçtiği Walker, 8 sezonluk kariyerinde 19,8 sayı ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
NBA'e damga vuran transferlerNBA'e damga vuran transferler
Sezonun MVP'si Giannis AntetokounmpoSezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Charlotte Hornets Kemba Walker boston celtics NBA

En Çok Okunan Haberler

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Cenk Tosun'dan çarpıcı mesajlar! 'Türkiye'ye dön diyorlar'

Cenk Tosun'dan çarpıcı mesajlar! 'Türkiye'ye dön diyorlar'

Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

Arda Turan'dan göbek açıklaması

Arda Turan'dan göbek açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu

NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu

NBA'de flaş ceza

NBA'de flaş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemba Walker, Boston Celtics'e transferini doğruladı

Kemba Walker transferini doğruladı

Kevin Durant, Kyrie Irving ve DeAndre Jordan, Brooklyn Nets'te

NBA'e damga vuran transferler

NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

Sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

NBA Draftı’nda Pelicans, ilk sıradan Zion Williamson’ı seçti

Pelicans, ilk sıradan Zion Williamson’ı seçti

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

NBA'da yılın takası! Anthony Davis, Los Angeles Lakers'a gidiyor

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.