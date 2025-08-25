SPOR

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz kararından vazgeçti... Geri döndü!

Galatasaray'da son oynanan Kayserispor maçı kafilesine dahil edilmeyen Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşma öncesi gerçekleştirilen antrenmana da çıkmamıştı. Milli futbolcudan takımın dönmesi üzerine sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

NEOM'a transferi gündemde olan ve son oynanan Kayserispor mücadelesi öncesi antrenmana çıkmayarak Galatasaray yönetimiyle kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

TAKIMA BAŞARILAR DİLEMİŞTİ

Kemerburgaz da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz kararından vazgeçti... Geri döndü! 1

Takımının 4-0 kazandığı mücadelede sahada yer almayan ancak maç öncesi takım arkadaşlarına başarılar dilediği bir paylaşım yapan Yılmaz bugün ise sürpriz bir karara imza attı.

ANTRENMANA ÇIKTI

Kemerburgaz da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz kararından vazgeçti... Geri döndü! 2

Barış Alper Yılmaz, Kayseri dönüşü bugün rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı-kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı. Galatasaray Yönetimi, milli futbolcu ile bu hafta yeniden görüşecek.

