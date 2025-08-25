Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz kararından vazgeçti... Geri döndü!

NEOM'a transferi gündemde olan ve son oynanan Kayserispor mücadelesi öncesi antrenmana çıkmayarak Galatasaray yönetimiyle kriz yaşayan Barış Alper Yılmaz'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

TAKIMA BAŞARILAR DİLEMİŞTİ

Takımının 4-0 kazandığı mücadelede sahada yer almayan ancak maç öncesi takım arkadaşlarına başarılar dilediği bir paylaşım yapan Yılmaz bugün ise sürpriz bir karara imza attı.

ANTRENMANA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz, Kayseri dönüşü bugün rejenerasyon çalışması için Kemerburgaz'da toplanan sarı-kırmızılı takıma katıldı ve antrenmana çıktı. Galatasaray Yönetimi, milli futbolcu ile bu hafta yeniden görüşecek.