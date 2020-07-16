Kemik suyunun inanılmaz faydaları, hatalı pişirmeye kurban gidiyor! O hatayı yapmazsanız...

Kemik suyu tam olarak nedir? Cevabı oldukça basit: Sığır eti veya kümes hayvanlarının kemikleri ve sebzelerle süslenmiş aromatik bir et suyudur. Peki kemik suyu sizin için gerçekten faydalı mı? Usulüne uygun olarak, en az 12 saat kısık ateşte kaynatılarak pişirilmişse inanılmaz faydaları var. Kemik suyu, sindirim sorunlarını iyileştirebilen, yorgun kasları canlandırabilen, kırılgan tırnakları geçmişte bırakan sihirli bir süper besin.
İçerdiği mineraller sayesinde pek çok insan için yararlı bir besin takviyesi olan kemik suyu, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, A ve K vitaminleri, selenyum, çinko gibi vitaminler ve mineraller açısından çok zengindir. Bu da onu çok besleyici yapar. Kemikteki bağ dokusunun kemik suyuna geçmesi vücuda doğal bileşiklerin kazandırılmasını sağlar. Kemikler ve kemiklerde bulunan dokular kolajen içerir. Kemik suyu pişirirken yüksek miktarda besin içeren farklı tipte kemik ve ilikleri pişirmek iyi olabilir.
Cilt, saç ve tırnaklarınızı kemik suyuyla destekleyebilirsiniz. Kemik suyunda da bulunan kolajen bir çok yaşlanma karşıtı cilt bakım ürününde kullanılıyor. Ancak birçok insanın bilmediği şey, kolajen moleküllerinin cilt yoluyla emilemeyecek kadar büyük olması. Kolajenden daha büyük bir fayda görmek için kemik suyunu içerek vücudunuza alabilirsiniz.
Kemik suyu vücutta kolajene dönüşebilen bir jelatin kaynağıdır. Bu da özellikle eklemlerin sağlığı için çok önemlidir. Eklemlerimizdeki kıkırdak doku zamanla yıpranır ve eklemler gereksiz yere stres yüklenirler, bu da onların hasar görmelerine neden olur. Bu durumda eklemleri korumak için yapılabilecek en iyi şeylerden biri bol kolajen içeren kemik suyu içmektir.
Yapılan araştırmalar kemik suyunda bulunan glisinin maddesinin uykuyu iyileştirdiğini ve hatta yorgunluğu giderdiğini gösteriyor. Daha iyi bir uykuya ihtiyacı olanlardansanız kemik suyunu akşam yemeğinde içmeniz yeterli. Kemik suyunda bulunan ve uykuyu teşvik eden amino asitler, bazı insanların gerçekten daha rahat uyumalarına yardımcı oluyor.
Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazlarından biri olan kemik suyu, yüksek mineral içeriğiyle süper besin olarak anılıyor. Düzenli olarak et yemeyenler de hayvansal proteindeki amino asitleri kemik suyu aracılığıyla alabilirler. Yapılan yemekleri kemik suyu ile pişirmek de bir öneri. Kemik suyu, sindirimi kolaylaştıran amino asitler içerdiğinden inflamatuar bağırsak hastalığı veya sızdıran bağırsak sendromu olan kişiler için de çok uygundur.
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