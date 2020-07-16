Kemik suyunun inanılmaz faydaları, hatalı pişirmeye kurban gidiyor! O hatayı yapmazsanız...

Kemik suyu tam olarak nedir? Cevabı oldukça basit: Sığır eti veya kümes hayvanlarının kemikleri ve sebzelerle süslenmiş aromatik bir et suyudur. Peki kemik suyu sizin için gerçekten faydalı mı? Usulüne uygun olarak, en az 12 saat kısık ateşte kaynatılarak pişirilmişse inanılmaz faydaları var. Kemik suyu, sindirim sorunlarını iyileştirebilen, yorgun kasları canlandırabilen, kırılgan tırnakları geçmişte bırakan sihirli bir süper besin.

KEMİK SUYU ÇOK BESLEYİCİDİR

İçerdiği mineraller sayesinde pek çok insan için yararlı bir besin takviyesi olan kemik suyu, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, A ve K vitaminleri, selenyum, çinko gibi vitaminler ve mineraller açısından çok zengindir. Bu da onu çok besleyici yapar. Kemikteki bağ dokusunun kemik suyuna geçmesi vücuda doğal bileşiklerin kazandırılmasını sağlar. Kemikler ve kemiklerde bulunan dokular kolajen içerir. Kemik suyu pişirirken yüksek miktarda besin içeren farklı tipte kemik ve ilikleri pişirmek iyi olabilir.

GÜZELLİK İÇİN KEMİK SUYU

Cilt, saç ve tırnaklarınızı kemik suyuyla destekleyebilirsiniz. Kemik suyunda da bulunan kolajen bir çok yaşlanma karşıtı cilt bakım ürününde kullanılıyor. Ancak birçok insanın bilmediği şey, kolajen moleküllerinin cilt yoluyla emilemeyecek kadar büyük olması. Kolajenden daha büyük bir fayda görmek için kemik suyunu içerek vücudunuza alabilirsiniz.