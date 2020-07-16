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Kemik suyunun inanılmaz faydaları, hatalı pişirmeye kurban gidiyor! O hatayı yapmazsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Bugünlerde çok popüler olan, kahve fincanlarını doldurarak içilen, tuzlu içecek kemik suyunun tarihi aslında çok da yeni değil. Çin tıbbında sindirim sistemini desteklemek için kullanılan muhteşem iksir kemik suyu, popülaritesini geri kazandı. Uzmanlar son yıllarda çok faydalı olduğu için saatlerce pişirilen kemik suyunu teşvik etmeye başladı.

Kemik suyunun inanılmaz faydaları, hatalı pişirmeye kurban gidiyor! O hatayı yapmazsanız...

Kemik suyu tam olarak nedir? Cevabı oldukça basit: Sığır eti veya kümes hayvanlarının kemikleri ve sebzelerle süslenmiş aromatik bir et suyudur. Peki kemik suyu sizin için gerçekten faydalı mı? Usulüne uygun olarak, en az 12 saat kısık ateşte kaynatılarak pişirilmişse inanılmaz faydaları var. Kemik suyu, sindirim sorunlarını iyileştirebilen, yorgun kasları canlandırabilen, kırılgan tırnakları geçmişte bırakan sihirli bir süper besin.

KEMİK SUYU ÇOK BESLEYİCİDİR

İçerdiği mineraller sayesinde pek çok insan için yararlı bir besin takviyesi olan kemik suyu, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, A ve K vitaminleri, selenyum, çinko gibi vitaminler ve mineraller açısından çok zengindir. Bu da onu çok besleyici yapar. Kemikteki bağ dokusunun kemik suyuna geçmesi vücuda doğal bileşiklerin kazandırılmasını sağlar. Kemikler ve kemiklerde bulunan dokular kolajen içerir. Kemik suyu pişirirken yüksek miktarda besin içeren farklı tipte kemik ve ilikleri pişirmek iyi olabilir.

GÜZELLİK İÇİN KEMİK SUYU

Cilt, saç ve tırnaklarınızı kemik suyuyla destekleyebilirsiniz. Kemik suyunda da bulunan kolajen bir çok yaşlanma karşıtı cilt bakım ürününde kullanılıyor. Ancak birçok insanın bilmediği şey, kolajen moleküllerinin cilt yoluyla emilemeyecek kadar büyük olması. Kolajenden daha büyük bir fayda görmek için kemik suyunu içerek vücudunuza alabilirsiniz.

EKLEMLER İÇİN BİREBİR

Kemik suyu vücutta kolajene dönüşebilen bir jelatin kaynağıdır. Bu da özellikle eklemlerin sağlığı için çok önemlidir. Eklemlerimizdeki kıkırdak doku zamanla yıpranır ve eklemler gereksiz yere stres yüklenirler, bu da onların hasar görmelerine neden olur. Bu durumda eklemleri korumak için yapılabilecek en iyi şeylerden biri bol kolajen içeren kemik suyu içmektir.

İYİ BİR UYKU İÇİN KEMİK SUYU

Yapılan araştırmalar kemik suyunda bulunan glisinin maddesinin uykuyu iyileştirdiğini ve hatta yorgunluğu giderdiğini gösteriyor. Daha iyi bir uykuya ihtiyacı olanlardansanız kemik suyunu akşam yemeğinde içmeniz yeterli. Kemik suyunda bulunan ve uykuyu teşvik eden amino asitler, bazı insanların gerçekten daha rahat uyumalarına yardımcı oluyor.

TAM BİR BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazlarından biri olan kemik suyu, yüksek mineral içeriğiyle süper besin olarak anılıyor. Düzenli olarak et yemeyenler de hayvansal proteindeki amino asitleri kemik suyu aracılığıyla alabilirler. Yapılan yemekleri kemik suyu ile pişirmek de bir öneri. Kemik suyu, sindirimi kolaylaştıran amino asitler içerdiğinden inflamatuar bağırsak hastalığı veya sızdıran bağırsak sendromu olan kişiler için de çok uygundur.

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