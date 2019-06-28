Gelişim çağındaki çocuklar için çok önemli: Kemikleri güçlendiren en önemli besinler

Beslenme alışkanlıklarımızın kemik kalitemizi da yakından etkilediğini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, “Özellikle gelişimin erken dönemlerinde alınacak gıdalarla kaliteli bir kemik elde etmek, ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıklarının ve kırıklarının riskini azaltacaktır” dedi.

Kalsiyum, D-vitamini, K-vitamini, fosfor ve magnezyumdan zengin gıdalar kemik gelişimini ve sağlığını olumlu etkilediğini dile getiren Dr. Burak Önvural,

“İlk başta hepimizin aklına süt, yoğurt ve peynir üçlüsü gelmektedir ancak kemik için yararlı gıdaları bunlarla sınırlamak tabi ki mümkün değildir. Balık grubundan sardalya, somon, ton gibi gri eti ve yağı yüksek balıklar; ıspanak, enginar, yeşil ve kırmızı biber, bamya, brüksel lahanası, brokoli, domates gibi sebzeler; muz, kuru üzüm, portakal ve greyfurt gibi meyveleri dengeli ve günlük besin ihtiyacı dağılımına göre tüketmek sağlıklı bir kemik gelişimi için çok önemlidir. Bununla beraber kemik sağlığını kötü yönde etkileyecek durumlardan da kaçınmamız gerekir. Yaygın olarak bilindiği üzere sigara kemik kalitesini düşüren, kemik yoğunluğunu azaltan ve kırık riskini arttıran bir alışkanlıktır. Bunun yanında özellikle yüksek dozda kafein alınması, yeteri kadar kalsiyum alınmadan fosfor alınması da kemiklerde erimeye sebep olmaktadır. Bu sebeple kaliteli bir kemik gelişimi sağlanabilmesi için kola ve türevi gazlı içeceklerin, kahve, çay, ve alkol tüketiminin sınırlandırılması olmazsa olmazlardandır.” şeklinde konuştu.



