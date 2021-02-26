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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım: Seni seviyorum yosun gözlüm

26.02.2021 01:50 | Son Güncelleme:
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Kenan Doğulu'dan Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım: Seni seviyorum yosun gözlüm

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. 36 yaşına giren ünlü oyuncu Beren Saat'le olan fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu, "Seni seviyorum yosun gözlüm" dedi.

Oyuncu Beren Saat, 36 yaşına girdi. 2014 yılında Beren Saat'le dünyaevine giren Kenan Doğulu da eşinin doğum gününü romantik bir mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

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Beren Saat'le birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kenan Doğulu, doğum günü mesajında aşkını bir kez daha itiraf etti.

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Kenan Doğulu paylaşımında “Seni seviyorum yosun gözlüm. İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun" notunu yazdı.

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Beren Saat,
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