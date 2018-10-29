Kenan Doğulu'dan Cumhuriyet Bayramı konseri! 'Tek yürek olalım'

Konser alanını saatler öncesinden dolduran coşkulu kalabalık, Kenan Doğulu'yu Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle karşıladı. Konserin açılışını büyüleyici bir atmosferde 10. Yıl Marşı ile yapan Doğulu dakikalarca alkışlandı. Doğulu, " Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını özlemle, minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılı kutlu olsun" dedi. Kenan Doğulu, konser boyunca barış ve birlik mesajları vererek herkesi tek yürek olmaya çağırdı.

Seyircilerin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği ve marşların hep bir ağızdan söylediği gecede duygu dolu anlar yaşandı. İstanbullular bayram coşkusunu Kenan Doğulu'nun muhteşem performansı, şarkıları ve marşlar eşliğinde kutladı.





