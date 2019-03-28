Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat'ten şaşırtan hamle!

3 haftadır Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı boşanma iddialarını yalanlamıştı.

Şu sıralar yeni dizisi Atiye için yoğun olan Saat, bu gelişmenin ardından 'En İyi Erkek Müzik Sanatçı' ödülünü alan eşi Doğulu'yu tebrik etti.

Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Erkek Müzik Sanatçısı' ödülünü alan Kenan Doğulu, Instagram hesabından paylaşım yaparak, üniversiteye ve ödül ekibine teşekkürlerini iletti.

Kenan Doğulu'yu ilk tebrik eden isim ise eşi Beren Saat oldu.

Beren Saat bugün de Kenan Doğulu'nun fotoğrafının altına 'Alkış' emojisi koyarak, ödül alan eşini tebrik etti.



