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Kenan Doğulu'nun sahne kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı! "Bunlar hep Beren Saat'in işleri"

18.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Hezarfen ve Bumaya single'larıyla gündeme gelen şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz gün Harbiye'de verdiği konserle sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçının konser için seçtiği sahne kıyafeti ise sosyal medyayı karıştırdı.

Kenan Doğulu'nun sahne kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı! "Bunlar hep Beren Saat'in işleri"

2014 yılında oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren 48 yaşındaki şarkıcı Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Gece boyu en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının sahne kıyafeti ise dikkat çekti.

KENAN DOĞULU'NUN SAHNE KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI!

Ünlü şarkıcının giydiği bol pantolon sevenlerini şaşırtırken, pek çok kullanıcı pantolonun Kenan Doğulu için fazla bol olduğunu söyledi.

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Bazı takipçiler "50'li yılları anımsattı", ""Her zaman ki gibi tarz" yorumlarında bulunurken, bazı takipçiler ise "Uzun boy almış, seneye de giyer" , "Hep bu Beren Saat'in işleri", "Dedemin böyle kıyafetleri var, isterse verebiliriz" şeklinde yorum yaptı.

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"BEREN SAAT BİTİRDİ ADAMI"

Bir başka takipçinin ise "Beren Saat bitirdi adamı" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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SURVIVOR DUYGU ÇEKİNKAYA'DAN DA YORUM GELDİ

Geçtiğimiz senelerde Survivor ile ismini duyuran Duygu Çetinkaya ise Doğulu'nun kıyafetine "Boyum uzun dursun istemişimdir..." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu
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