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Kenan Doğulu ve Cirque Du Soleil ezber bozacak

19.10.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki eğlence anlayışına bambaşka bir boyut kazandıran Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, yenilenen tarzı ve sıra dışı konseptleri ile 23 Ekim’de kapılarını Kenan Doğulu performansı ile açıyor!

Kenan Doğulu ve Cirque Du Soleil ezber bozacak

Ağaoğlu Maslak 1453'te 3 bin 500 metrekarelik devasa bir alanda müdavimlerini ağırlayacak olan Cahide Palazzo, sürprizlerle dolu açılış gecesinde ise sahnesinde türk popunun en başarılı isimlerinden Kenan Doğulu'yu ağırlayacak.

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Birbirinden ünlü sanatçıların muhteşem sahne performanslarına ev sahipliği yapacak olan mekan, dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil’den gelen dansçıların şovlarıyla da tam anlamıyla ezber bozacak.

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İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi ortaklığında ve 3 bin 500 metrekarelik alanda açılacak olan Cahide Palazzo, Mimar Ali Türker’in imzasını taşıyor.

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