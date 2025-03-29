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Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu! Cem Yılmaz sessizliğini bozdu! ''Gençleri sal abi...''

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlayan protestolar ve eylemlerdeki gözaltılar sürerken, şarkıcı Atilla Taş gündeme dair sessiz kalan komedyen Cem Yılmaz'ı hedef almıştı. Cem Yılmaz kendisine yapılan eleştirilere karşı sessizliğini bozdu.

Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu! Cem Yılmaz sessizliğini bozdu! ''Gençleri sal abi...''
Öznur Yaslı İkier

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve eylemlerdeki gözaltılar devam ediyor. Ünlü isimlerin bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, bazıları ise tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteriyor.

''ÖLÜ TAKLİDİNE DEVAM MI?''

Şarkıcı Atilla Taş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz'ı etiketleyerek "Ölü taklidine devam mı hocam?", "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun!" diye yazmıştı.

TAŞ

Taş'ın bu paylaşımı sonrası Cem Yılmaz sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alarak TT oldu. Cem Yılmaz'ın sessiz kalması birçok eleştiri aldı. Ünlü komedyen hakkındaki eleştirilere ise karşı sessizliğini bozdu. Yılmaz;

''Yarın Bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim.Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada.

'BOYKOT ETMEK İSTİYORSANIZ'

Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrebe de bilgi; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakacağız diyor. 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum .Gençleri sal abi, Gerçekten gerek yok. Bayram yarın'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Atilla Taş ekrem imamoğlu operasyonu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cem yılmaz bunların tuzaklarına düşmedi. akıllı adam nihayetinde.
Aaaaaaa geç kalmıştın cEM. hemen salıyoruz
ne dediğini kendide anlamamış
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