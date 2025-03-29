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Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz hakkında soruşturma! Ses kayıtları ifşa oldu! ''Seni vuracağım''

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemden düşmeyen Özcan Deniz hakkında kaçak yapı soruşturması başlatılmış daha sonra da gelir giderleri incelenmesi için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatılmıştı. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz hakkında da soruşturma açıldı.

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz hakkında soruşturma! Ses kayıtları ifşa oldu! ''Seni vuracağım''
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Hakkında kaçak yapı soruşturması başlatılan Özcan Deniz için daha sonra da gelir giderleri incelenmesi adına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatılmıştı.

özcan

SES KAYITLARI İFŞA OLDU

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz hakkında şikâyet dilekçesi sundu. Dilekçede yer alan ses kayıtlarında Ercan Deniz'in telefonda kardeşine, "Seni herkesin önünde vuracağım! Bir haftan var!" diyerek ölümle tehdit ettiği belirtildi.

Bu tehditlere Özcan Deniz'in eşi ve kız kardeşi Melek Kasap da dahil oldu. Savcılığa sunulan dilekçede Melek Kasap bir uzlaşı sağlamak için Ercan Deniz'in şirketine gittiği can güvenliğinden endişe ettiği içinde konuşmaları kayıt altına aldığı anlatıldı.

ercan deniz

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Ercan Deniz'in tehdit ve hakaret içerikli ses kayıtlarında "Çocuğumun çocuğu or...pu olsun, karımı sen s... seni vuracağım" gibi cümlelerin sarf edildiği belirtildi.

Şikayet sonrası Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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