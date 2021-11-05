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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal ikinci kez hamile mi? Sosyal medyayı sallayan iddia

05.11.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birlikteliği olan Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi. Çiftin Lalin isminde 1 yaşında kızları buluyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal ikinci kez hamile mi? Sosyal medyayı sallayan iddia

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

21 Ekim 2020 tarihinde dünyaya gelen Lalin adını verdikleri bir kız çocukları olan çiftin, ikinci bebeklerini beklediği iddia edildi.

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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İDDİA!

Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece kızıyla zaman geçiren Sinem Kobal, ikinci kez hamile olduğu ve erkek bebek beklediği ileri sürüldü.

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Çiftten gündeme bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir cevap gelmedi.

Sevilen çift, sosyal medyada tebrik mesajları yağmaya başladı.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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