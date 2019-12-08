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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de Sinem Kobal'a selam gönderdi

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu sefer de İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ile ilgili bir soru soruldu. Kenan İmirzalıoğlu eşine yayından selam gönderdi.

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de Sinem Kobal'a selam gönderdi

Murat Yıldırım'ın sunuculuğu bırakmasının ardından sunuculuğa Kenan İmirzalıoğlu'nun geldiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması sık sık gündem oluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizilerle ilgili sorular ekrana gelirken bu sefer de Sinem Kobal'la ilgili bir soru geldi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'ın oynadığı Selena dizisinin sorulduğu sorunun ardından yakışıklı oyuncu eşine selam gönderdi. Yarışmada '2006-2009 arası 104 bölüm yayınlanan, doğaüstü güçleri olan Selin, Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin maceralarının anlatıldığı dizi hangisidir?' sorusu soruldu.

Kenan İmirzalioğlu, Selena sorusunda zorlanan yarışmacıya “Başrolü Sinem Kobal. Kendisi yakınım olur. Selam olsun eşime...” diyerek seyircileri güldürdü.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bence şık olmamış. İnsan sunum yaptığı yarışmada eşiyle ilgili soru sordurtur mu hiç. Yakıştıramadım...
Yobazlıkta son Nokta.
arda turan bunu beğenmedi
aldın kaymak gibi kızı siritirsin tabi
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