Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal inzivaya çekildi! Bebek için doğayla iç içe yaşıyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. 2 yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ilginç bir karar aldı. Mutluluktan havalara uçan İmirzalıoğlu, hummalı bir çalışmaya girdi. Oyuncu, ilk olarak eşiyle birlikte Marmaris'te izolasyona çekildi.

Çift, doğayla iç içe yaşam sürerek doğuma Ege'de hazırlanıyor. Akaşm'ın haberine göre; İmirzalıoğlu, eşi ve bebeğinin sağlıklı beslenmesi için özel çaba sarf ediyor.

Oyuncu, köylere giderek bahçeden organik sebze ve yemekler organize ediyor. İmirzalıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının çekimleri nedeniyle de stanbul-Marmaris arası mekik dokuyor.

