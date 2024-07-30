Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz konuşmakta zorlandı! "Can cana kavuştu"

10 yıl önce 21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren ve komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

AKM'de usta sanatçı için bir tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, sanatçı Zafer Algöz katıldı.

Törende sık sık benzerlikleriyle anılan Kenan Işık’ın ağabeyi Mehmet Cengiz Işık gözyaşlarına güçlükle hakim olabildi.

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Engiz Işık "Kenan Işık gibi bir rol model, bir sanatçı daha var mı? Bana biriniz bunu söyleyin. Var mı onun gibi bir rol model? Sevilmesindeki neden de buydu zaten. İzleyicilerine karşı olan saygısı, sevgisi... Bundan öte daha ne söylenebilir ki? Sabırla... umutla... el bebek, gül bebek... Kendisi sabretti, biz sabrettik... Ama sonunda beden dedi ki 'ben artık eziyet çekmeyeyim, ben artık gideyim'... Can canana kavuştu, o kadar" dedi.