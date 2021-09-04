SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Kenan Karaman: Kimsenin şüphesi olmasın

Kenan Karaman: Kimsenin şüphesi olmasın

04.09.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın Cebelitarık galibiyetinde ağları sarsan Kenan Karaman konuştu.

Kenan Karaman: Kimsenin şüphesi olmasın

A Milli Takımımızda Kenan Karaman, Cebelitarık'ı 3-0 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Zor bir maça çıktıklarını söyleyen Kenan, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakiplerimiz burada zorlandı hep. Maçın uzun bir süre 0-0 gideceğini biliyorduk. Penaltı kaçırdık ama pes etmedik. Zor bir zeminde oynadık. Suni çim, alışık değiliz. İkinci yarı daha düzgün oynamaya çalıştık, oyunu genişlettik. Böyle rakibi daha çok bozduk ve golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na katılmak için iddialı olduklarını söyleyen milli oyuncu, "Kimsenin şüphesi olmasın, EURO2020 en çok bizi üzdü, kendimizi çok sorguladık. Bu kadro buraya kadar getirdi, bu da unutulmasın. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Sadece önümüze bakarak başarılar kazanabiliriz. Hollanda maçına da iyi hazırlanacağız. Herkes arkamızda dursun. Umutluyuz bu takımdan. Güçlü bir kadromuz var. Bunu Hollanda maçında da göstereceğiz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeğiF.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeği
"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı
Efecan Karaca: Stres yapmaya gerek yokEfecan Karaca: Stres yapmaya gerek yok
Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık Türkiye Milli Futbol Takımı Kenan Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Canlı yayında olay itiraflar!

Canlı yayında olay itiraflar!

Teşekkürler Filenin Sultanları!

Teşekkürler Filenin Sultanları!

''Daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım''

''Daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.