Kenan Karaman: Lucesu'ya beni milli takıma seçtiği için teşekkür ediyorum

Geçen sezon sonu Hannover 96'dan Fortuna Düsseldorf'a transfer olan ve son maçlarda daha fazla forma şansı bulan Kenan Karaman, hafta sonu oynanan Fortuna Düsseldorf- VFB Stuttgart maçında takımının 1'inci golüne de imza attı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, Ozan Kabak'ın da forma giydiği ve ligde zor günler geçiren VFB Stuttgart karşısında 34'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imzasını atan isim oldu. Evinde ağırladığı VFB Stuttgart'ı 3-0 ile geçmeyi başaran Fortuna Düsseldorf, düşme hattından uzaklaşmayı sürdürdü. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, antrenman sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takımı Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'daki durumunu değerlendiren Kenan Karaman, "Son haftalarda takım olarak gayet iyi sonuçlar alıyoruz, bizim için çok avantajlı sonuçlar oldu. Aşağıdaki takımlarda kaybetti, İnşallah böyle devam eder. 13 maçımız daha var, ligde kalmak istiyoruz ve bunun içinde emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Çok iyi bir hoca ile çalışıyoruz, takımda arkadaşlık ortamı oldukça iyi. Düsseldorf gibi takımında ligde kalabilmesi için, böyle bir arkadaşlık ruhu önemli, bunu da sahaya iyi yansıtıyoruz" ifadelerine yer verdi.