Kenan Karaman: Tarih yazdık

Çok mutlu olduklarını belirten Kenan Karaman, "Çok çok mutluyuz. Takımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok büyük bir iş başardık. İlk defa Fransa karşısında kazandık. Tarih yazdık bugün, takımı tebrik ediyorum. Tüm Türkiye mutlu, çok güzel bir gün geçirdik bugün" dedi.
İzlanda maçının daha fazla önem kazandığını dile getiren Kenan, "Tabii İzlanda maçı daha önemli şimdi. Kesinlikle 3 puanı almak istiyoruz oradan. Final biletine çok yakınız. İnşallah orada da kazanırız" ifadelerini kullandı.
Kenan Karaman son olarak teknik direktör Şenol Güneş'in takımı maça çok iyi hazırladığını kaydederek, "Herkes ne yapacağını biliyordu. Çok disiplinli oynadık bugün, her mevkide çok disiplinliydik. Böyle takımlara karşı top sizde fazla olmuyor ama yine de disiplinli oyun sergiledik. Şansı bulduğumuzda da gollerimizi attık, en önemlisi bu" açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.
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